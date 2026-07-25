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Milan, Bennacer risolve il contratto con i rossoneri e va all'Al-Gharafa

Calciomercato

Dopo sette anni dal suo arrivo a Milano, Ismael Bennacer saluta definitivamente il Milan. Il centrocampista algerino, infatti, ha risolto il suo contratto con i rossoneri, che sarebbe scaduto nel 2027. Lo aspettano i qatarioti dell'Al Gharafa

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La storia tra Ismael Bennacer e il Milan è definitivamente chiusa. Il centrocampista algerino ha, infatti, risolto il contratto che lo legava ai rossoneri fino al 2027. La prossima squadra di Bennacer sarà l'Al-Gharafa, club qatariota arrivato quarto nell'ultima edizione della Qatar Stars League. Arrivato al Milan dall'Empoli nel 2019, Bennacer ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nel 2022 e ha vinto anche la Supercoppa Italiana del 2024, prima di iniziare una serie di prestiti. Dopo i sei mesi al Marsiglia nel 2025, l'ex Arsenal ha speso l'ultima stagione alla Dinamo Zagabria, segnando due gol in 20 presenze con i croati e realizzando il double con la conquista del camponato e della coppa di Croazia.

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