Dopo solo una stagione l'attaccante belga lascia la Juventus, dove era arrivato nell'estate del 2025 dal Lipsia. E' fatta per il ritorno in Francia: il 26enne si trasferirà al Lione in prestito oneroso con diritto di riscatto

Loic Openda lascia l'Italia dopo una sola stagione. Il 26enne belga - arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dal Lipsia - sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Per l'attaccante si tratta di un ritorno in Francia, dopo l'esperienza con la maglia del Lens nella stagione 2022/2023, prima della cessione in Bundesliga. Nel 2025/2026 solamente due reti (contro Bodo Glimt e Roma) con la maglia bianconera tra Champions League e Serie A.