La Roma continua a cercare rinforzi per l'attacco e, oltre a un esterno offensivo, i giallorossi hanno avviato una trattativa anche per Santiago Castro. Il Bologna lo valuta attorno ai 40 milioni di euro e i due club stanno cercando un accordo: la speranza è di poter chiudere la trattativa nelle prossime 24 ore

Sfumato Summerville, la Roma continua a muoversi sul mercato e in particolare quello degli attaccanti. Se per la fascia il preferito è Nusa, in attacco i giallorossi hanno avviato una trattativa con il Bologna per Santiago Castro. I rossoblù lo valutano 40 milioni di euro, ma la squadra di Gasperini potrebbe inserire il prestito di Artem Dovbyk nella trattativa. Le due parti stanno trattando, con la Roma che spera di poter trovare l'intesa nella giornata di domenica 26 luglio e anche il giocatore sta spingendo per trasferirsi nella Capitale.