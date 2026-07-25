Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Castro, la Roma vuole chiudere: possibile coinvolgimento di Dovbyk nella trattativa

Calciomercato

La Roma continua a cercare rinforzi per l'attacco e, oltre a un esterno offensivo, i giallorossi hanno avviato una trattativa anche per Santiago Castro. Il Bologna lo valuta attorno ai 40 milioni di euro e i due club stanno cercando un accordo: la speranza è di poter chiudere la trattativa nelle prossime 24 ore

ROMA-CANNES, I CONVOCATI PER L'AMICHEVOLE

Sfumato Summerville, la Roma continua a muoversi sul mercato e in particolare quello degli attaccanti. Se per la fascia il preferito è Nusa, in attacco i giallorossi hanno avviato una trattativa con il Bologna per Santiago Castro. I rossoblù lo valutano 40 milioni di euro, ma la squadra di Gasperini potrebbe inserire il prestito di Artem Dovbyk nella trattativa. Le due parti stanno trattando, con la Roma che spera di poter trovare l'intesa nella giornata di domenica 26 luglio e anche il giocatore sta spingendo per trasferirsi nella Capitale.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Como-Chalobah, la trattativa si raffredda

Calciomercato

Si raffredda la trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. I due club hanno avuto un...

Milan, Bennacer risolve il contratto e va in Qatar

Calciomercato

Dopo sette anni dal suo arrivo a Milano, Ismael Bennacer saluta definitivamente il Milan. Il...

Fiorentina, offerta alla Juve per Joao Mario

Calciomercato

Accelerata della Fiorentina per Joao Mario. Il club viola ha presentato alla Juventus un'offerta...

Juventus, Openda sarà un giocatore del Lione

Calciomercato

Dopo solo una stagione l'attaccante belga lascia la Juventus, dove era arrivato nell'estate del...

Napoli, Vergara rinnova fino al 2031

Calciomercato

Antonio Vergara continuerà a vestire la maglia del Napoli. Il club azzurro ha annunciato il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE