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Lazio-Icardi, pressing dei biancocelesti: proseguono i contatti. Le news di calciomercato

Calciomercato

La Lazio spinge per Mauro Icardi e punta a chiudere già nel corso di questa settimana per anticipare la concorrenza. L'attaccante argentino ha infatti ricevuto altre proposte ma non ha ancora preso una decisione. Il club biancoceleste è pronto a fare il massimo sforzo per venire incontro alle sue richieste. Proseguono i contatti tra le parti, parallelamente, la Lazio continua a tenere aperta anche la pista che porta ad Andrea Pinamonti. Nel VIDEO con Gianluca Di Marzio tutte le news

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