I granata stanno aumentando il pressing per Pietro Comuzzo, in uscita dalla Fiorentina. La squadra di Ignazio Abate è quella che si sta muovendo più concretamente per il difensore classe 2005

Aumenta il pressing del Torino per Pietro Comuzzo. I granata sono la squadra che in queste ultime ore sta mostrando l'interesse più concreto per il difensore classe 2005, in uscita dalla Fiorentina. Come dichiarato dal ds Petrachi, il Torino è alla ricerca di due rinforzi per il reparto arretrato e Comuzzo è uno dei profili richiesti da Ignazio Abate.