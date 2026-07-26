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Torino, aumenta il pressing per Comuzzo in uscita dalla Fiorentina

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I granata stanno aumentando il pressing per Pietro Comuzzo, in uscita dalla Fiorentina. La squadra di Ignazio Abate è quella che si sta muovendo più concretamente per il difensore classe 2005

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Aumenta il pressing del Torino per Pietro Comuzzo. I granata sono la squadra che in queste ultime ore sta mostrando l'interesse più concreto per il difensore classe 2005, in uscita dalla Fiorentina. Come dichiarato dal ds Petrachi, il Torino è alla ricerca di due rinforzi per il reparto arretrato e Comuzzo è uno dei profili richiesti da Ignazio Abate. 

Sarebbe il secondo acquisto in difesa

I granata stanno avanzando i contatti per Comuzzo, con l'obiettivo di chiudere per il classe 2005 che rappresenterebbe il secondo rinforzo per la difesa (dopo l'addio in estate di Walukiewicz e Maripan). Il Torino, infatti, ha trovato l'accordo anche con lo svincolato Eray Comert per un contratto biennale.

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