La Juve pensa a Stones per la difesa. I bianconeri hanno avviato i contatti per il difensore inglese - rimasto svincolato dopo la sua esperienza decennale al Manchester City - per provare ad anticipare la concorrenza dei club di Premier e dell'Inter (che non ha ancora però affondato il colpo)

La Juventus prova ad anticipare la concorrenza per Stones. Sul difensore inglese ci sono anche alcune squadre di Premier League e l'Inter - che però non ha ancora affondato il colpo - e i bianconeri hanno avviato i contatti con il giocatore per provare a trovare un'intesa e portarlo a Torino a parametro zero.