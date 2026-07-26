Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Juventus-Stones, contatti con il difensore: si prova a anticipare la concorrenza

Calciomercato

La Juve pensa a Stones per la difesa. I bianconeri hanno avviato i contatti per il difensore inglese - rimasto svincolato dopo la sua esperienza decennale al Manchester City - per provare ad anticipare la concorrenza dei club di Premier e dell'Inter (che non ha ancora però affondato il colpo)

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Juventus prova ad anticipare la concorrenza per Stones. Sul difensore inglese ci sono anche alcune squadre di Premier League e l'Inter - che però non ha ancora affondato il colpo - e i bianconeri hanno avviato i contatti con il giocatore per provare a trovare un'intesa e portarlo a Torino a parametro zero.

Stones svincolato dopo il Mondiale, la Juve ci pensa

Stone al momento è svincolato dopo aver chiuso la sua esperienza decennale al Manchester City. Il centrale inglese ha giocato 5 partite al Mondiale con l’Inghilterra e ora è alla ricerca di una nuova squadra. La Juve ci pensa. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Chivu vuole Romero, l'Inter prova a stringere

inter

Il difensore centrale del Tottenham è una precisa richiesta di Chivu e l’Inter sta lavorando per...

La Roma vuole chiudere per Castro: ore decisive

Calciomercato

La Roma vuole chiudere già nelle prossime ore per Santiago Castro. I contatti proseguono e i club...

Calciomercato, le news di oggi live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di domenica 26 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Santiago Castro, la Roma vuole chiudere

Calciomercato

La Roma continua a cercare rinforzi per l'attacco e, oltre a un esterno offensivo, i giallorossi...

Inter, Ausilio su Cristian Romero: "C'è interesse"

Calciomercato

Intervenuto a margine della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, il direttore sportivo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE