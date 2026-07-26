C'è il Galatasaray su Rafael Leao. Il club turco ha presentato al Milan un'offerta in prestito con diritto di riscatto per il portoghese. I rossoneri, tuttavia, vogliono imbastire un'operazione a titolo definitivo. Leao, intanto, raggiungerà i compagni rossoneri a Perth il prossimo 29 luglio anche se ha ribadito la sua volontà di intraprendere una nuova avventura altrove. Il portoghese, infatti, ha dichiarato al podcast Podpah: "Avevo già parlato con il club della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà. Finché sarò lì darò il massimo, nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Il Milan mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan".

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