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Milan, c'è il Galatasaray su Leao: offerto un prestito con diritto di riscatto

Milan

Il Galatasaray prova a portare in Turchia Rafael Leao. I turchi hanno presentato al Milan un'offerta in prestito con diritto di riscatto, ma i rossoneri sono disposti a lasciar partire il portoghese solo a titolo definitivo

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C'è il Galatasaray su Rafael Leao. Il club turco ha presentato al Milan un'offerta in prestito con diritto di riscatto per il portoghese. I rossoneri, tuttavia, vogliono imbastire un'operazione a titolo definitivo. Leao, intanto, raggiungerà i compagni rossoneri a Perth il prossimo 29 luglio anche se ha ribadito la sua volontà di intraprendere una nuova avventura altrove. Il portoghese, infatti, ha dichiarato al podcast Podpah: "Avevo già parlato con il club della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà. Finché sarò lì darò il massimo, nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Il Milan mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan".

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Dalla Turchia: il Fenerbahce chiude le porte a Leao

Intanto il Fenerbahce ha chiuso le porte al possibile trasferimento di Leao, smentendo con un comunicato le indiscrezioni su una presunta offerta da 100 milioni di euro, comprensiva di ingaggio e cartellino. "Non corrispondono al vero le affermazioni secondo cui avremmo presentato un’offerta di circa 100 milioni di euro, comprensiva di ingaggio e indennità di trasferimento, per Rafael Leao. Non è stata avanzata alcuna offerta in tal senso né al giocatore né al suo club", si legge nella nota.

 

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