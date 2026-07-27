Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Juventus, Suzuki ha avuto contatti con il Psg: le news di calciomercato

Calciomercato

Zion Suzuki resta un obiettivo della Juventus, anche se nelle ultime ore si sono registrati dei contatti con il Psg, interessato al portiere giapponese del Parma in caso di eventuali cessioni tra i pali

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki: il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e, nelle ultime ore, anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscite, a titolo definitivo oppure in prestito, dei portieri attualmente presenti in rosa. Il principale indiziato è Lucas Chevalier, acquistato la scorsa estate dal Lille, che potrebbe lasciare la squadra allenata da Luis Enrique in questa sessione di mercato.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, le news di oggi live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di lunedì 27 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Juventus, contatti con lo svincolato John Stones

Calciomercato

La Juve pensa a Stones per la difesa. I bianconeri hanno avviato i contatti per il difensore...

Il Gala su Leao: offerta di prestito con riscatto

Milan

Il Galatasaray prova a portare in Turchia Rafael Leao. I turchi hanno presentato al Milan...

Torino, aumenta il pressing per Comuzzo

Calciomercato

I granata stanno aumentando il pressing per Pietro Comuzzo, in uscita dalla Fiorentina. La...

Chivu vuole Romero, l'Inter prova a stringere

inter

Il difensore centrale del Tottenham è una precisa richiesta di Chivu e l’Inter sta lavorando per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE