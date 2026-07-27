Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki: il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e, nelle ultime ore, anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscite, a titolo definitivo oppure in prestito, dei portieri attualmente presenti in rosa. Il principale indiziato è Lucas Chevalier, acquistato la scorsa estate dal Lille, che potrebbe lasciare la squadra allenata da Luis Enrique in questa sessione di mercato.