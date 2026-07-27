Zion Suzuki resta un obiettivo della Juventus, anche se nelle ultime ore si sono registrati dei contatti con il Psg, interessato al portiere giapponese del Parma in caso di eventuali cessioni tra i pali
Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki: il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e, nelle ultime ore, anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscite, a titolo definitivo oppure in prestito, dei portieri attualmente presenti in rosa. Il principale indiziato è Lucas Chevalier, acquistato la scorsa estate dal Lille, che potrebbe lasciare la squadra allenata da Luis Enrique in questa sessione di mercato.