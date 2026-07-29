Qui tutta la giornata live di mercoledì 29 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juventus-Kolo Muani: ore decisive
- Openda è un nuovo giocatore del Lione
- Inter, giovedì le visite mediche di Stones
- Milan, Leão ancora lontano dalla Turchia
- Napoli, da Tiago Gabriel a Todibo: gli obiettivi per la difesa
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Leao-Fenerbahce, Milan chiede 50 milioni: parti lontane. C'è anche il Galatasaray
Il Fenerbahce ha incontrato nella giornata di martedì 28 luglio i rossoneri a Milanoper Rafael Leao. La posizione del Milan per la cessione del giocatore è rigida, fissa a una richiesta di 50 milioni di euro. Al momento, il club turco non ha presentato offerte ed è difficile che - a queste cifre - possa avanzarne una
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Cagliari, Giulini: "Vogliamo tenere i migliori". E su Esposito...
Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto a 'Sky Sport', occasione per parlare anche del calciomercato rossoblù: "Siamo un cantiere aperto. Cercheremo di rendere orgogliosi i nostri tifosi come lo scorso anno. La cessione di Gaetano è stata sofferta, ora speriamo di tenere gli altri giocatori importanti in rosa e speriamo di darli alla Nazionale come successo con Caprile e Palestra". Poi sul futuro di Sebastiano Esposito, finito al centro di alcune polemiche: "Sono convinto che restando qua un altro anno si meriterà una convocazione in Nazionale". Nel VIDEO l'intervista dell'inviato a Ponte di Legno Massimiliano Nebuloni
Juventus-Kolo Muani, prossime ore decisive
Ore decisive per Kolo Muani: nella giornata di mercoledì 29 luglio, la Juventus deciderà se affondare il colpo per l'attaccante francese (andando incontro alle richieste del Psg) oppure abbandonare definitivamente la pista
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Frattesi-Juventus, Riso: "Prima parlo con l'Inter". E sul rinnovo di Mancini alla Roma…
"Frattesi alla Juve? Non parlo di queste cose prima di aver incontrato l'Inter, non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro". Parola di Giuseppe Riso, agente del centrocampista nerazzurro. Il procuratore ha poi parlato anche del rinnovo di Gianluca Mancini con la Roma: "Io avrei voluto portarlo via con offerte anche più importanti (ride ndr.), ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma"
Frosinone-Akpoguma, attesa per le visite
Il Frosinone è pronto ad accogliere Kevin Akpoguma. Il difensore centrale nigeriano nelle prossime ore svolgerà le visite mediche. Per il classe 1995, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua lunga avventura con l'Hoffenheim, sarà la prima esperienza in Italia
Manchester City, Gvardiol rinnova fino al 2031
Josko Gvardiol prolunga il suo contratto con il Manchester City: il difensore croato ha firmato un nuovo accordo fino al 2031. "Non appena ho saputo che il City voleva rinnovare il mio contratto, ho capito subito che era quello che volevo - ha detto Gvardiol - I tifosi del City sono stati incredibili con me fin dal primo giorno e il club offre assolutamente tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno. È il miglior club al mondo in cui giocare"
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Svilar: "Per me oggi c'è solo la Roma. Juventus? Non sono stato interpellato"
Mile Svilar pensa solo ai giallorossi. A La Gazzetta dello sport, il portiere ha ribadito la sua posizione sul futuro: "Per me oggi c'è solo la Roma e sono concentrato per dare il mio meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi". E su una possibile interesse della Juve, ha aggiunto: "Francamente non so niente di questa storia, non sono stato interpellato"
Openda saluta la Juventus: al Lione in prestito per 3,5 milioni di euro
La Juventus ha ufficializzato la cessione di Lois Openda al Lione. L'attaccante belga, dopo una sola stagione, lascia quindi Torino e si trasferisce in prestito per 3,5 milioni di euro in Francia. "Ho sentito parlare molto bene del club e della città - ha detto il classe 2000 -. Ho parlato a lungo con l'allenatore, che mi ha spiegato la sua filosofia di gioco e come intende utilizzarmi. Eravamo entrambi molto entusiasti"