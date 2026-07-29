Josko Gvardiol prolunga il suo contratto con il Manchester City: il difensore croato ha firmato un nuovo accordo fino al 2031. "Non appena ho saputo che il City voleva rinnovare il mio contratto, ho capito subito che era quello che volevo - ha detto Gvardiol - I tifosi del City sono stati incredibili con me fin dal primo giorno e il club offre assolutamente tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno. È il miglior club al mondo in cui giocare"