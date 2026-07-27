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Torino su Comuzzo, è vicino l'accordo con la Fiorentina. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il Torino è pronto a chiudere il secondo colpo in difesa del mercato estivo, dopo lo svincolato Comert: i granata, infatti, sono molto vicini a Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina. La trattativa è impostata su un prestito oneroso con diritto di riscatto

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Il Torino accelera in maniera decisa per rinforzare la difesa: dopo aver raggiunto l'accordo con il difensore turco Eray Comert, il Toro è molto vicino all'accordo con la Fiorentina per l'acquisto di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005. Le due società hanno impostato una trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del Torino. Le parti sono pronte a chiudere l'affare nelle prossime ore. Comuzzo, che ha esordito in Serie A nel 2023, con la Fiorentina ha collezionato 91 presenze in tre stagioni, segnando due gol: il classe 2005 ha anche esordito con la Nazionale nelle amichevoli dello scorso giugno contro Lussemburgo e Grecia.

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