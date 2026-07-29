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Pio Esposito-Inter, passi avanti per il rinnovo. Le news di calciomercato

Calciomercato

Dopo il rinnovo di Bisseck, l'Inter avanza per un altro prolungamento. Il club nerazzurro infatti ha fatto dei passi in avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031: previsti nuovi contatti per raggiungere l'intesa definitiva

INTER, UFFICIALE IL RINNOVO DI BISSECKCALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

L'Inter continua a lavorare per blindare i suoi gioielli: dopo il rinnovo ufficiale di Bisseck fino al 2031, il club nerazzurro vuole prolungare il contratto di Pio Esposito. Anche per l'attaccante classe 2005 la scadenza sarà fissata tra 5 anni, nel 2031. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per raggiungere l'accordo definitivo. 

I numeri di Pio Esposito

Quella che si è appena conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia, per Pio Esposito è stata la prima stagione in maglia nerazzurra in Serie A. Sotto la guida di Cristian Chivu, Esposito ha collezionato 48 presenze, 10 gol e 6 assist.

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