Dopo il rinnovo di Bisseck, l'Inter avanza per un altro prolungamento. Il club nerazzurro infatti ha fatto dei passi in avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031: previsti nuovi contatti per raggiungere l'intesa definitiva

L'Inter continua a lavorare per blindare i suoi gioielli: dopo il rinnovo ufficiale di Bisseck fino al 2031, il club nerazzurro vuole prolungare il contratto di Pio Esposito. Anche per l'attaccante classe 2005 la scadenza sarà fissata tra 5 anni, nel 2031. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per raggiungere l'accordo definitivo.

I numeri di Pio Esposito

Quella che si è appena conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia, per Pio Esposito è stata la prima stagione in maglia nerazzurra in Serie A. Sotto la guida di Cristian Chivu, Esposito ha collezionato 48 presenze, 10 gol e 6 assist.