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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di giovedì 30 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Rose extra large in Serie A: 140 giocatori in bilico o sul mercato

Dalla A di Atalanta alla V di Venezia, sono ben 140 i giocatori rientrati in estate dai vari prestiti che al momento "allungano" le rose dei ritiri e che, presto, potrebbero andare incontro a una nuova cessione:

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