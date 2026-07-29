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Torino, fatta per Fitz-Jim: operazione da 2,5 milioni più rivendita

Calciomercato

Dopo i contatti delle ultime ore, il Torino ha raggiunto l'accordo con l'Ajax per il trasferimento di Kian Fitz-Jim per 2,5 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. Trovata anche l'intesa con il giocatore, che è atteso nelle prossime ore

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Il Torino accelera per Kian Fitz-Jim. Dopo la trattativa avviata e sviluppata nelle ultime ore, il club granata ha raggiunto l'accordo con l'Ajax per il trasferimento del centrocampista olandese. Operazione da 2,5 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. Il club granata ha anche trovato l'accordo con il giocatore e i suoi agenti, tanto che il classe 2003 è atteso a Torino nelle prossime ore. Dopo Comert e Comuzzo per la difesa, il Torino si avvicina così a un nuovo rinforzo anche a centrocampo.

I numeri di Fitz-Jim

Classe 2003, cresciuto nelle giovanili dell'AZ Alkmaar, passa all'Ajax a 16 anni e da lì compie tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra. Fitz-Jim arriva dalla sua seconda stagione consecutiva "tra i grandi" in cui ha trovato diverso spazio. Nell'ultima annata 22 presenze - di cui 5 in Champions League - e 1 gol

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