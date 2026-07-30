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Lecce, Banda è stato rintracciato: sta bene ma non vuole tornare

Calciomercato

L'attaccante, non ancora rientrato dallo Zambia per il ritiro precampionato, ha aggiornato sulle sue condizioni ma non ha intenzione di ritornare in Italia. Il caso resta quindi irrisolto: il suo contratto scade fra un anno e il club non ha ricevuto offerte per venderlo

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Dopo oltre una settimana, il caso Lameck Banda non è ancora stato risolto. Lo scorso 21 luglio, l'attaccante non è rientrato a Lecce dallo Zambia per rispondere alla convocazione di Eusebio Di Francesco per il ritiro austriaco del club a Bad Loipersdorf, giustificando la sua assenza per via di problematiche logistiche e burocratiche che gli hanno impedito il ritorno in Italia. Il Responsabile dell'area tecnica del club Stefano Trinchera aveva commentato al Nuovo Quotidiano di Puglia che "il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento", prima di aggiungere mercoledì 29 luglio al Corriere del Mezzogiorno: "Temiamo possa essergli successo qualcosa". La sua preoccupazione è stata rassicurata giovedì, quando una persona esterna al club è riuscita a mettersi in contatto con il giocatore, che ha fatto sapere di stare bene ma di non avere intenzione di tornare a Lecce. Il caso di mercato rimane dunque ancora aperto: il suo contratto scade al termine della prossima stagione e al momento il Lecce non ha ricevuto nessuna offerta per lui.

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