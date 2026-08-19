Lazio, per l'attacco avanza lo svincolato Bamba Dieng: contatti in corso

La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante e nelle ultime ore avanza per l'ex Marsiglia Bamba Dieng. Il club biancoceleste ha avviato i contatti con il giocatore senegalese, che può diventare il rinforzo offensivo di cui Gattuso aveva bisogno. Il classe 2000 è svincolato dopo la fine della sua esperienza al Lorient, con cui nella passata stagione ha collezionato 15 gol e 1 assist in 25 presenze tra tutte le competizioni.

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