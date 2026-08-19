Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Lazio, per l'attacco avanza lo svincolato Bamba Dieng: contatti in corso

Calciomercato

La Lazio avanza per Bamba Dieng, attaccante senegalese svincolato dopo la fine della sua esperienza al Lorient. Contatti in corso per il classe 2000, che potrebbe diventare il rinforzo offensivo richiesto da Gattuso

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante e nelle ultime ore avanza per l'ex Marsiglia Bamba Dieng. Il club biancoceleste ha avviato i contatti con il giocatore senegalese, che può diventare il rinforzo offensivo di cui Gattuso aveva bisogno. Il classe 2000 è svincolato dopo la fine della sua esperienza al Lorient, con cui nella passata stagione ha collezionato 15 gol e 1 assist in 25 presenze tra tutte le competizioni.

Leggi anche

Lazio, colpo in difesa: Sutalo a un passo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Lazio, per l'attacco avanza lo svincolato Dieng

Calciomercato

La Lazio avanza per Bamba Dieng, attaccante senegalese svincolato dopo la fine della sua...

Inter, accordo verbale con il Liverpool per Jones

Calciomercato

L'Inter ha trovato l'intesa verbale con il Liverpool per il cartellino di Curtis Jones....

Fiorentina, Poku obiettivo per l'attacco

Calciomercato

La Fiorentina ha avuto dei contatti con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Ernest Poku, ala...

Napoli-Badiashile, terminate le visite

Calciomercato

Benoit Badiashile si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore arriva dal...

Cuesta: "Mercato aperto? Non posso cambiarlo"

l'intervista

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato a Sky prima dell'esordio contro il Cagliari....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE