Lazio, per l'attacco avanza lo svincolato Bamba Dieng: contatti in corso

La Lazio avanza per Bamba Dieng, attaccante senegalese svincolato dopo la fine della sua esperienza al Lorient. Contatti in corso per il classe 2000, che potrebbe diventare il rinforzo offensivo richiesto da Gattuso
La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante e nelle ultime ore avanza per l'ex Marsiglia Bamba Dieng. Il club biancoceleste ha avviato i contatti con il giocatore senegalese, che può diventare il rinforzo offensivo di cui Gattuso aveva bisogno. Il classe 2000 è svincolato dopo la fine della sua esperienza al Lorient, con cui nella passata stagione ha collezionato 15 gol e 1 assist in 25 presenze tra tutte le competizioni.