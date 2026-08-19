Inter, è fatta per Curtis Jones: è atteso a Milano

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Inter-Curtis Jones, è fatta con il Liverpool: il centrocampista è atteso a Milano

Calciomercato
©Getty

L'Inter ha trovato l'intesa con il Liverpool per il cartellino di Curtis Jones: i club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore, atteso a Milano nelle prossime ore, pronto un contratto quinquiennale da 3,5 milioni a stagione

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Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool, infatti, ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones. L'accordo è stato raggiunto su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3,5 milioni a stagione. I nerazzurri avevano inviato in giornata i documenti formali con l'offerta, accettata dal Liverpool nella serata del 19 agosto. Jones è atteso a Milano per giovedì 20 agosto, è sempre stato lui il giocatore in cima alla lista degli obiettivi di Cristian Chivu, che ha deciso di puntare sull'inglese da quando lo ha affrontato in Champions League.

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