Ora è ufficiale: Kostantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma. Dopo esser arrivato nella mattinata di sabato 1 agosto nella Capitale e aver detto il primo "Forza Roma", il greco ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita