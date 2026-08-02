Qui tutta la giornata live di domenica 2 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juventus, è arrivato Kolo Muani: oggi le visite...
- ...E Alajbegovic ha già svolto parte dei test medici a Torino
- Napoli, Gutierrez a un passo dal Leverkusen
- Fiorentina, si avvicina Joao Mario dalla Juventus
- Roma, ufficiale l'arrivo di Koulierakis...
- ...E Gasperini chiede una rosa completa e competitiva
- Cagliari, Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Fiorentina, si avvicina Joao Mario
La Fiorentina è sempre più vicina a Joao Mario della Juventus. Per l'esterno portoghese si va verso un prestito con diritto di riscatto.
Juventus, Kolo Muani è arrivato a Torino
L'attaccante francese è atterrato all'aroporto di Torino-Caselle: in giornata visite mediche e firma con la Juventus. Operazione con il Psg a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus.
Il Sassuolo supera la concorrenza per Adzic
Sul centrocampista della Juve classe 2006 c'è il Sassuolo che ha superato la concorrenza: Adzic ha già dato il suo ok di massima. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto
Gasperini: "Squadra da completare per essere competitiva, mi aspetto qualcosa"
Gian Piero Gasperini torna a parlare di mercato. "Sono andati via parecchi calciatori, avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente. Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti", ha spiegato l'allenatore giallorosso
Gasperini torna sul mercato: 'Questa è una squadra è da completare'Vai al contenuto
Akinsamiro è un nuovo giocatore del Monza
Operazione in prestito con obbligo di riscatto. Con un comunicato sui propri canali, il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Akinsanmiro dall'Inter. Arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni
Juventus, Alajbegovic è a Torino per le visite mediche
Il bosniaco è atterrato all'areoporto di Caselle e si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Operazione da 30 milioni più 5 di bonus e il 10% della futura rivendita. Il classe 2007 ha completato la prima parte di visite al J Medical
Alajbegovic è a Torino, visite mediche con la Juve. VIDEOVai al contenuto
Cagliari, caso Esposito: lascia il ritiro senza autorizzazione
Novità sul caso Sebastiano Esposito in casa Cagliari. L'attaccante ha lasciato senza autorizzazione il ritiro di Ponte di Legno e non partirà con la squadra per la Germania, dove domenica 2 agosto è in programma un'amichevole contro l'Union Berlino. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Cagliari ha annunciato che prenderà provvedimenti
Cagliari, caso Esposito: ha lasciato il ritiro senza autorizzazioneVai al contenuto
Roma, Koulierakis è ufficialmente un nuovo giocatore: i dettagli
Ora è ufficiale: Kostantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma. Dopo esser arrivato nella mattinata di sabato 1 agosto nella Capitale e aver detto il primo "Forza Roma", il greco ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita
Juve, Vicario in vantaggio su Suzuki per la porta
Non solo Kolo Muani, ma i bianconeri continuano a lavorare anche per il portiere. Gugliemo Vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire per un'operazione in prestito. Discorso diverso invece per Zion Suzuki, che ha un costo del cartellino superiore e c'è da registrare anche l'inserimento del Psg
Juventus-Kolo Muani, oggi le visite mediche
L'attaccante francese è in arrivo in bianconero: domenica 2 agosto sosterrà le visite al J Medical per essere già a disposizione di Spalletti per la tournée a Hong Kong. Operazione con il Psg a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus