Genoa, il Ds Diego Lopez verso l'addio: Modesto e Melissano in pole

Il Genoa si prepara a salutare il direttore sportivo Diego Lopez. Per sostituire lo spagnolo, diretto verso il Burnley, i rossoblù hanno scelto di puntare sulla coppia formata da François Modesto e Stefano Melissano

Il Genoa sta per cambiare direttore sportivo. Dopo poco meno di un anno dal suo arrivo in Liguria, Diego Lopez lascerà i rossoblù, attratto dalla proposta dall'Inghilterra del Burnley. Al suo posto, il Genoa ha scelto François Modesto, ex direttore tecnico di Monza e Juventus, che lavorerà insieme a Stefano Melissano, già direttore sportivo dello Spezia dal 2022 al 2026 (con cui ha risolto il contratto) e direttore tecnico della Fiorentina nella stagione 2021-22. Si concretizza, così, il rapporto di stima che lega Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, a François Modesto, che torna a ricoprire un ruolo dirigenziale da protagonista in un club di Serie A. Uno dei primi punti all'ordine del giorno per la coppia Modesto-Melissano è la conferma della fiducia nei confronti di Daniele De Rossi, considerato l'uomo giusto per il Genoa nonostante una partenza da un punto nelle prime 5 giornate di Serie A.