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Milan su Krösche, come stanno le cose: e spunta la clausola...

head of football

Dopo la separazione tra Krösche e l'Eintracht Francoforte, torna la possibilità che il dirigente tedesco diventi il nuovo Head of Football del Milan. Nonostante il rapporto concluso, il contratto tra Krösche e l'Eintracht è ancora valido fino al 2028. Il club rossonero dovrebbe pagare una clausola tra i 5 e i 7 milioni di euro per liberarlo in anticipo. Non solo: l'ex Lipsia vorrebbe garanzie sul suo ruolo e un peso specifico importante. Le ultime nel VIDEO da Manuele Baiocchini

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