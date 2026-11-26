Nel VIDEO l'intervista di Frederic Massara, che ha parlato a Sky Sport prima di Juventus-Omonia. Il Chief Football Officer ha commentato la possibilità che i bianconeri vadano alla ricerca di un altro attaccante nel mercato di gennaio: "È ancora molto presto, dovremo vedere che cosa si potrà fare anche all'interno dei paletti del fair play finanziario che dobbiamo sempre rispettare. Ma se ci dovessero essere delle opportunità che ci possono migliorare, saremo pronti per provare a coglierle"

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