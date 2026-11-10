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Calciomercato Napoli, piace molto Cacciamani. Seguiti due prospetti dalla Francia

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Nonostante manchi più di un mese alla sessione di calciomercato invernale, il Napoli guarda al futuro e segue con attenzione Alessio Cacciamani, esterno sinistro classe 2007 del Torino. Ma gli azzurri guardano anche al calcio francese, dove piacciono Patrick Zabi, centrocampista del Paris FC, e Tylel Tati, difensore classe 2008 del Nantes

IL CALENDARIO DEL NAPOLI DOPO LA SOSTA

Dopo un inizio di campionato difficile anche a livello di infortuni, il Napoli guarda già al mercato di gennaio con particolare attenzione ai giovani. Uno dei giocatori maggiormente seguiti è Alessio Cacciamani, esterno sinistro classe 2007 di proprietà del Torino, Per rinforzare il centrocampo e la difesa del futuro si guarda anche in Francia: Patrick Zabi, classe 2006 del Paris FC, e Tylel Tati, classe 2008 del Nantes.

Chi sono Cacciamani, Zabi e Tati

L'esterno sinistro del Torino è stato al centro delle voci di calciomercato per tutta la sessione estiva, soprattutto fronte Roma. Il classe 2007 è arrivato al Torino nel 2023 ma si è messo veramente in mostra in prestito alla Juve Stabia di Ignazio Abate. Rientrato al Torino, Cacciamani ha ritrovato proprio Abate in panchina e a settembre ha rinnovato fino al 2031. In questa stagione è diventato subito un elemento importante per i granata, totalizzando 12 presenze e un assist.

 

Come dicevamo, occhi anche su due prospetti francesi. Patrick Zabi, centrocampista ivoriano classe 2006 del Paris FC, dotato di grande fisicità e qualità tecnica tanto da arrivare a esser accostato a Paul Pogba. Dopo essersi messo in mostra con il Reims, nell'estate 2026 è passato dal club parigino per 25 milioni di euro. Il Napoli lo segue come possibile rinforzo per il centrocampo del futuro. L'altro nome è Tylel Tati, difensore centrale classe 2008 del Nantes. Mancino, alto 1,90 metri e dotato di buona tecnica che ha esordito in Ligue 1 nell'agosto 2025 contro il Psg a soli 17 anni. Nell'aprile 2026 ha rinnovato con il Nantes fino al 2030.

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