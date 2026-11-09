 Calendario Serie A 2026 2027, le partite delle big fino alla sosta di Natale | Sky Sport
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Calendario Serie A 2026 2027, le partite delle big fino alla sosta di Natale

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Completata l’11ª giornata di Serie A, le squadre ora si fermano per gli impegni delle nazionali. Due settimane di stop e niente campionati nel weekend del 14 e 15 novembre, quindi si tornerà in campo il 21 per la 12ª giornata. Poi niente più soste da qui alle vacanze di Natale: ecco il calendario della Lazio capolista e delle altre squadre impegnate nelle coppe. Tra Serie A, Coppa Italia, Champions, Europa e Conference League

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