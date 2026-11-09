Calendario Serie A 2026 2027, le partite delle big fino alla sosta di Natale
Completata l’11ª giornata di Serie A, le squadre ora si fermano per gli impegni delle nazionali. Due settimane di stop e niente campionati nel weekend del 14 e 15 novembre, quindi si tornerà in campo il 21 per la 12ª giornata. Poi niente più soste da qui alle vacanze di Natale: ecco il calendario della Lazio capolista e delle altre squadre impegnate nelle coppe. Tra Serie A, Coppa Italia, Champions, Europa e Conference League
- Questa sosta per le nazionali sarà più breve della precedente (tra fine settembre e inizio ottobre era durata tre settimane): niente partite di campionato nel weekend del 14 e 15 novembre, la Serie A riprende con la 12ª giornata sabato 21. Poi, si tira dritto fino a qualche giorno prima di Natale, quando il calcio si fermerà di nuovo, stavolta per le feste. Tra campionato, Coppa Italia, Champions, Europa e Conference League, ecco tutti gli impegni della Lazio capolista e delle squadre impegnate nelle coppe
- Lazio-Lecce, 21 novembre, ore 15 (Serie A, 12^ g.)
- Torino-Lazio, 28 novembre, ore 18 (Serie A, 13^ g.)
- Lazio-Atalanta, 6 dicembre, ore 15 (Serie A, 14^ g.)
- Lazio-Roma, 13 dicembre, ore 12.30 (Serie A, 15^ g.)
- Frosinone-Lazio, 18 dicembre, ore 18.30 (Serie A, 16^ g.)
- Atalanta-Inter, 22 novembre, ore 20.45 (Serie A, 12^ g.)
- Inter-Stoccarda, 25 novembre, ore 21 (Champions, 5^ g.)
- Inter-Genoa, 28 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
- Inter-Genoa, 1 dicembre, ore 21 (Coppa Italia, ottavi di finale)
- Frosinone-Inter, 5 dicembre, ore 18 (Serie A, 14^ g.)
- Borussia Dortmund-Inter, 9 dicembre, ore 21 (Champions, 6^ g.)
- Inter-Torino, 13 dicembre, ore 15 (Serie A, 15^ g.)
- Lecce-Inter, 18 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
- Parma-Roma, 21 novembre, ore 18 (Serie A, 12^ g.)
- Psg-Roma, 25 novembre, ore 21 (Champions, 5^ g.)
- Roma-Monza, 29 novembre, ore 18 (Serie A, 13^ g.)
- Bologna-Roma, 4 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 14^ g.)
- Roma-Sporting, 8 dicembre, ore 21 (Champions, 6^ g.)
- Lazio-Roma, 13 dicembre, ore 12.30 (Serie A, 15^ g.)
- Roma-Juventus, 19 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
- Milan-Frosinone, 22 novembre, ore 18 (Serie A, 12^ g.)
- Olympiacos-Milan, 26 novembre, ore 18.45 (Europa League, 5^ g.)
- Cagliari-Milan, 30 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
- Milan-Parma, 6 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 14^ g.)
- Milan-Sunderland, 10 dicembre, ore 21 (Europa League, 6^ g.)
- Napoli-Milan, 13 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
- Milan-Como, 19 dicembre, ore 18 (Serie A, 16^ g.)
- Como-Cagliari, 21 novembre, ore 15 (Serie A, 12^ g.)
- Como-Aek, 24 novembre, ore 21 (Champions, 5^ g.)
- Como-Juventus, 29 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
- Como-Cremonese, 2 dicembre, ore 21 (Coppa Italia, ottavi di finale)
- Monza-Como, 5 dicembre, ore 15 (Serie A, 14^ g.)
- Betis-Como, 9 dicembre, ore 18.45 (Champions, 6^ g.)
- Como-Bologna, 12 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
- Milan-Como, 19 dicembre, ore 18 (Serie A, 16^ g.)
- Juventus-Venezia, 22 novembre, ore 12.30 (Serie A, 12^ g.)
- Juventus-Omonia, 26 novembre, ore 21 (Europa League, 5^ g.)
- Como-Juventus, 29 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
- Juventus-Sassuolo, 3 dicembre, ore 21 (Coppa Italia, ottavi di finale)
- Juventus-Udinese, 6 dicembre, ore 18 (Serie A, 14^ g.)
- Hapoel Beer Sheva-Juventus, 10 dicembre, ore 18.45 (Europa League, 6^ g.)
- Juventus-Monza, 14 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
- Roma-Juventus, 19 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
- Napoli-Torino, 21 novembre, ore 20.45 (Serie A, 12^ g.)
- Manchester City-Napoli, 24 novembre, ore 21 (Champions, 5^ g.)
- Sassuolo-Napoli, 29 novembre, ore 15 (Serie A, 13^ g.)
- Napoli-Lecce, 5 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 14^ g.)
- Napoli-Club Brugge, 8 dicembre, ore 21 (Champions, 6^ g.)
- Napoli-Milan, 13 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
- Napoli-Fiorentina, 16 dicembre, ore 21 (Coppa Italia, ottavi di finale)
- Atalanta-Napoli, 20 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
- Atalanta-Inter, 22 novembre, ore 20.45 (Serie A, 12^ g.)
- Borac-Atalanta, 26 novembre, ore 21 (Conference League, 4^ g.)
- Lecce-Atalanta, 30 novembre, ore 18.30 (Serie A, 13^ g.)
- Lazio-Atalanta, 6 dicembre, ore 15 (Serie A, 14^ g.)
- Riga-Atalanta, 10 dicembre, 18.45 (Conference League, 5^ g.)
- Atalanta-Genoa, 14 dicembre, ore 18.30 (Serie A, 15^ g.)
- Atalanta-Mjallby, 17 dicembre, ore 21 (Conference League, 6^ g.)
- Atalanta-Napoli, 20 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
- Atalanta-Inter, 22 novembre, ore 20.45 (Serie A, 12^ g.)
- Como-Juventus, 29 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
- Napoli-Milan, 13 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
- Roma-Juventus, 19 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
- Milan-Como, 19 dicembre, ore 18 (Serie A, 16^ g.)
- Atalanta-Napoli, 20 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)