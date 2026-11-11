"Abbiamo le idee chiare per cercare di migliorare la rosa. A gennaio ci faremo trovare pronti ". Così il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna , a Radio Kiss Kiss. Poi l'ammissione: " Lo scorso anno abbiamo speso tanto, forse dovevamo spendere meglio , lo dico anche facendo autocritica. Con il presidente non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo dovuto rispettare dei parametri. Nessuno ci ha vietato di vendere o comprare, semplicemente non ci siamo riusciti".

"Cacciamani interessante, Varela buon giocatore ma..."

Poi sui possibili obiettivi per il prossimo mercato. "Stiamo seguendo diversi giocatori. Il panorama italiano è ricco, ci sono giocatori interessanti, l'innesto che ci servirà deve dare una mano". Inevitabile la domanda su Varela, attaccante portoghese del Monza capocannoniere della Serie A. "E' un buon giocatore - prosegue Manna - ma abbiamo Hojlund, Lucca e Giovane che può essere impiegato nel ruolo di centravanti. Poi sta performando, è difficile che il Monza si privi di un giocatore così e nel caso non lo regalerebbe. Il Napoli, per ora, non ha fatto alcun passo con nessuno". Infine una battuta anche su Cacciamani, talentuoso esterno del Torino: "È interessante, ma dire che lo compreremo mi sembra prematuro".