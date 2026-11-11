Napoli, Manna: "Pronti a migliorare la rosa sul calciomercato"napoli
A Radio Kiss Kiss il direttore sportivo del Napoli commenta le prime voci di mercato in vista del mercato di gennaio: dall'interesse per Cacciamani a Varela, ecco cosa ha detto
"Abbiamo le idee chiare per cercare di migliorare la rosa. A gennaio ci faremo trovare pronti". Così il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, a Radio Kiss Kiss. Poi l'ammissione: "Lo scorso anno abbiamo speso tanto, forse dovevamo spendere meglio, lo dico anche facendo autocritica. Con il presidente non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo dovuto rispettare dei parametri. Nessuno ci ha vietato di vendere o comprare, semplicemente non ci siamo riusciti".
"Cacciamani interessante, Varela buon giocatore ma..."
Poi sui possibili obiettivi per il prossimo mercato. "Stiamo seguendo diversi giocatori. Il panorama italiano è ricco, ci sono giocatori interessanti, l'innesto che ci servirà deve dare una mano". Inevitabile la domanda su Varela, attaccante portoghese del Monza capocannoniere della Serie A. "E' un buon giocatore - prosegue Manna - ma abbiamo Hojlund, Lucca e Giovane che può essere impiegato nel ruolo di centravanti. Poi sta performando, è difficile che il Monza si privi di un giocatore così e nel caso non lo regalerebbe. Il Napoli, per ora, non ha fatto alcun passo con nessuno". Infine una battuta anche su Cacciamani, talentuoso esterno del Torino: "È interessante, ma dire che lo compreremo mi sembra prematuro".