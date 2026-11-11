Endrick: "Voglio solo giocare, non so cosa succederà a gennaio"real madrid
L'attaccante brasiliano, obiettivo di Roma e Milan in estate e finito adesso ai margini delle rotazioni al Real Madrid, ha parlato del suo futuro ad As: "Farò ciò che serve per progredire nella mia carriera, ho molta fiducia in Mourinho"
La stagione di Endrick al Real Madrid si sta rivelando complicata. Dopo aver vissuto un'ottima prima parte di 2026 in prestito al Lione, dove ha segnato 8 gol in 21 partite, il talento classe 2006 è tornato a Madrid in estate sperando di imporsi con l'arrivo di José Mourinho in panchina. La realtà, però, non ha rispettato le aspettative: complice un infortunio muscolare a inizio campionato che lo ha tenuto fuori un mese e l'enorme concorrenza nel reparto offensivo (con Mbappé, Vinicius e i nuovi acquisti Diomande ed Espi), il brasiliano è finito ai margini delle rotazioni. L'unico lampo è arrivato contro la Roma in Champions League, dove ha realizzato un gol e fornito un assist nella vittoria in rimonta per 4-3. A causa di questa situazione, l'entourage del giocatore si starebbe attivando per trovare una sistemazione a gennaio. Dal ritiro della Nazionale brasiliana, impegnata in due amichevoli contro Giappone e Singapore, lo stesso Endrick ha rotto il silenzio dichiarando, come riporta As: "Ho solo 20 anni, vedrò come si svilupperanno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni. Non so cosa accadrà a gennaio, chiedo solo il meglio per la mia carriera. Madrid è una città meravigliosa, lì c'è la mia famiglia, ma farò sempre tutto ciò che serve per fare progressi nella mia carriera".
"Con l'attenzione di Mou sono motivato a dare il 100%"
L'attaccante brasiliano ha riservato parole importanti anche per il suo allenatore: "Ho molta fiducia in Mourinho. Ogni giorno si mette in contatto con me, non per parlare di calcio, ma per chiedermi della mia vita privata. Darò sempre tutto per il Real Madrid perché il club viene prima di ogni cosa, ma con l'affetto e l'attenzione che Mourinho mi dimostra sono ancora più motivato a dare il massimo".
L'interesse di Roma e Milan
Per quanto riguarda la Serie A, in estate Milan e Roma avevano provato a prenderlo in prestito prima del 'no' da parte della società, con Mou che ha ribadito la posizione anche negli ultimi tempi. I giallorossi cercavano un esterno di piede destro, mentre Endrick sarebbe stato l'ennesimo mancino in rosa. A ottobre il ds Tony D'Amico ha commentato a Sky: "La nostra politica è prendere giocatori forti e avere la possibilità di trattenere chi arriva anche in prestito".