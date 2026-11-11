Endrick: "Voglio solo giocare, non so cosa succederà a gennaio"

La stagione di Endrick al Real Madrid si sta rivelando complicata. Dopo aver vissuto un'ottima prima parte di 2026 in prestito al Lione, dove ha segnato 8 gol in 21 partite, il talento classe 2006 è tornato a Madrid in estate sperando di imporsi con l'arrivo di José Mourinho in panchina. La realtà, però, non ha rispettato le aspettative: complice un infortunio muscolare a inizio campionato che lo ha tenuto fuori un mese e l'enorme concorrenza nel reparto offensivo (con Mbappé, Vinicius e i nuovi acquisti Diomande ed Espi), il brasiliano è finito ai margini delle rotazioni. L'unico lampo è arrivato contro la Roma in Champions League, dove ha realizzato un gol e fornito un assist nella vittoria in rimonta per 4-3. A causa di questa situazione, l'entourage del giocatore si starebbe attivando per trovare una sistemazione a gennaio. Dal ritiro della Nazionale brasiliana, impegnata in due amichevoli contro Giappone e Singapore, lo stesso Endrick ha rotto il silenzio dichiarando, come riporta As: "Ho solo 20 anni, vedrò come si svilupperanno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni. Non so cosa accadrà a gennaio, chiedo solo il meglio per la mia carriera. Madrid è una città meravigliosa, lì c'è la mia famiglia, ma farò sempre tutto ciò che serve per fare progressi nella mia carriera".