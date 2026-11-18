Il talento turco lega il suo futuro al Real Madrid. Arrivato nel 2023 a soli 18 anni nella capitale spagnola, ha già vinto cinque titoli. La sua felicità in un post Instagram: "Voglio dire grazie a tutti quelli che sono stati sempre al mio fianco dal primo giorno". E Kylian Mbappé 'commenta' lasciando trasparire tutta la sua felicità per l’accordo del compagno

Arda Guler lega saldamente il suo futuro al Real Madrid. Il trequartista turco ha annunciato il prolungamento del suo contratto con la formazione spagnola, e dopo l’ufficialità del club ha affidato ai suoi account social un lungo commento per esprimere tutta la sua felicità.

Nel post rivolto alla società e all'ambiente, Guler ha ribadito il suo totale senso di appartenenza: "Quando ho indossato per la prima volta la maglia del Real Madrid, sapevo di entrare a far parte di una storia immensa. Oggi sento lo stesso orgoglio e la stessa felicità, ma con una responsabilità ancora maggiore". E ha aggiunto: "Seguire i passi delle leggende che hanno scritto il proprio nome nella storia del calcio, nel club più grande del mondo, è un grande onore per me. Il mio sogno è vestire questa maglia per ancora tanti anni, vincere altri titoli, lasciare un segno in questa storia unica".

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Il ringraziamento a chi gli è stato vicino "Vorrei dire grazie - prosegue - a tutti quelli che sono stati sempre al mio fianco sin dal primo giorno: in special modo al nostro presidente Florentino Perez, alla mia famiglia, ai miei compagni e a tutto lo staff e gli allenatori con i quali ho lavorato. Un ringraziamento ancora più speciale a tutti i tifosi del Real Madrid nel mondo che ci hanno sempre dato un appoggio infinito".