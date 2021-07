Ufficiale l'arrivo a Bergamo del portiere argentino, che si trasferisce dall'Udinese per 20 milioni di euro. L'affare s'iscrive tra le operazioni più costose nella storia dell'Atalanta, squadra abituata a monetizzare i gioielli ma esaltata nell'era Gasperini. Quali sono stati gli acquisti top? Non è presente Romero, in prestito dalla Juve fino al 2022 con diritto di riscatto. Ecco la top 10 (dati Transfermarkt)

