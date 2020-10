5/18 ©LaPresse

14) ALBERTO PALOSCHI (2017, alla Spal per 6 milioni) - Un altro trasferimento diviso in prestito più riscatto. Prima i 2 milioni nell'estate del 2017, poi altri 4 per completarne il passaggio definitivo alla Spal un anno dopo. In questo caso non possiamo parlare di plusvalenza per la Dea: al netto delle 14 presenze senza reti, Paloschi era costato 6,7 milioni di euro dallo Swansea nell’estate 2016.

ATALANTA, I TIFOSI "SCORTANO" LA SQUADRA IN MOTO