2/11

ROBERTO GAGLIARDINI

All'Inter dal gennaio 2017 a giugno 2023 (190 partite, 16 gol)

Arrivato al Monza da svincolato

Sempre in questa sessione di mercato, prima di D'Ambrosio anche Gagliardini aveva detto di sì a Galliani, sempre da svincolato, dopo 6 stagioni e mezza in nerazzurro in cui non è mai riuscito a imporsi come il club si aspettava dopo il grande investimento fatto per strapparlo all'Atalanta.