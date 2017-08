“Valuteremo altre opzioni”: Monchi aveva avvisato tutti, nella conferenza stampa di presentazione di Hector Moreno. Il direttore sportivo aveva risposto così, quando era stato interrogato sulla trattativa col Leicester per Riyad Mahrez. L’algerino è il profilo preferito dalla Roma per il dopo Salah, ceduto al Liverpool, ma con il club inglese che ne detiene il cartellino si è raggiunta una fase di stallo. Infatti, nonostante un’offerta da oltre 30 milioni di euro, le Foxes continuano a non abbassare le proprie pretese iniziali: 40 milioni per l’estero, 50 milioni per una squadra inglese. Per questo motivo, la dirigenza giallorossa aveva cominciato a guardarsi intorno e il piano B ha cominciato ad assumere un volto. Quello di Lucas Vazquez, esterno del Real Madrid.

Vazquez sempre presente

L’obiettivo principale della Roma resta Mahrez e con il Leicester proseguiranno i contatti alla ricerca di un accordo. Ma Monchi, come lui stesso ha ribadito, preferisce tenere aperte più piste piuttosto che concentrarsi su un solo nome. E adesso l’alternativa è nota: Lucas Vazquez. Nella scorsa stagione, il giocatore ha collezionato 50 presenze, in cui ha fatto registrare 4 gol e 14 assist. Un ottimo biglietto da visita, per la nostra Serie A. Ma sempre se la trattativa per Mahrez non subisse un’accelerata improvvisa.