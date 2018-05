Mercato entrato nel vivo, tre colpi in entrata già messi a segno e altri obiettivi da provare a centrare. L'Inter è senza dubbio una delle squadre protagoniste di questa sessione estiva, visti gli arrivi in ordine di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez. A tenere banco però c'è anche il futuro di Mauro Icardi, su cui si è soffermato oggi Javier Zanetti a margine dell’evento organizzato per sancire una nuova sponsorizzazione biennale. "Mi dispiace che Mauro non vada al Mondiale, ha dimostrato di poter vestire la maglia dell’Argentina. Un campione come lui è normale che abbia tante richieste, ma lui è il capitano dell’Inter e il nostro punto di riferimento. Siamo felici di averlo e Mauro è contento di rimanere. Non siamo preoccupati dalle voci di mercato perché Icardi ha manifestato quelle che sono le sue volontà, siamo in Champions e vogliamo continuare insieme. Quando va in campo dimostra quanto ci tenga all'Inter, sono dispiaciuto che non possa volare in Russia".