L’emozione di essere arrivato in Serie A a 20 anni si è trasformata in pochi giorni nella delusione di dover attendere ancora diversi mesi, prima di vestire la maglia dell’Atalanta. Marco Varnier, difensore acquistato dai bergamaschi dal Cittadella, si era infortunato negli scorsi giorni e gli accertamenti medici svolti per appurare la gravità dell’infortunio hanno consegnato il peggior verdetto possibile: la rottura del legamento crociato. I tempi di recupero, che si aggirano generalmente sui sei mesi, prevedono che sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini soltanto per il 2019 inoltrato. Varnier è arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla squadra veneta, dopo un’annata da protagonista in Serie B che l’ha visto scendere in campo ben 36 volte nonostante la giovane età.

Debutto da rimandare

L’emozione era tangibile anche nelle parole che il difensore aveva rilasciato ai canali ufficiali della società una volta ufficializzato il suo acquisto: “Sono orgoglioso di essere in una squadra così, è stato tutto improvviso. Spero di essere pronto per questa sfida. Il mio obiettivo è quello di giocare il maggior numero di minuti, anche sono consapevole che l’ambientamento non sarà facile, specialmente nei primi tempi”.