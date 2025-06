L'Al Hilal Saudi Club ha annunciato l'arrivo di Simone Inzaghi, nuovo allenatore del club saudita dopo la fine della sua avventura all'Inter. Nel video di presentazione Inzaghi viene chiamato "The Italian Genius". Inzaghi guiderà la l'Al-Hilal già dal prossimo Mondiale per Club affrontando all'esordio il Real Madrid. Per lui con un contratto biennale fino a giugno del 2027

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE