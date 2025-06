E' il giorno probabilmente decisivo per chiarire il futuro della panchina dell'Inter. Dopo i contatti di ieri, resta molto in salita la strada che porta a Fabregas, legato da un contratto con il Como. Molto dipenderà da quanto l'allenatore spagnolo spingerà per liberarsi dai lariani, ma dai segnali che arrivano il Como non ha nessuna intenzione di rinunciare a cuor leggero a Fabregas. L’Inter potrebbe decidere di non aspettare oltre oggi prima di orientarsi su altri allenatori come Chivu e Vieira (quest’ultimo è il favorito come alternativa).