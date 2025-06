Nella vittoria per 4-3 del Belgio sul Galles, decisiva la rete del prossimo acquisto del Napoli. Il club del presidente De Laurentiis è infatti in continuo contatto con i legali del belga, per definire ogni aspetto sui contratti, compresi i diritti di immagine e le clausole, e per permettere così a De Bruyne di fare le visite mediche e di firmare con il Napoli. Stamattina, intanto, sarà il primo vero giorno da nuovo calciatore azzurro per Marianucci, per cui sono in programma le visite mediche. Il punto della situazione nel video con Gianluca Di Marzio

CALCIOMERCATO, LE NEWS E LE TRATTATIVE DI OGGI LIVE