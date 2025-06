Il club arabo, ora allenato da Simone Inzaghi, ha alzato l’offerta per l’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, nell’ultima stagione in prestito al Galatasaray: dopo l’offerta di 70 milioni dei giorni scorsi, per Osimhen l’Al-Hilal ha ora offerto al club di De Laurentiis 75 milioni bonus inclusi

L’ Al-Hilal ha alzato l’ offerta al Napoli per Victor Osimhen . Il club arabo, ora allenato da Simone Inzaghi , ha infatti rilanciato arrivando a offrire, per assicurarsi l’attaccante nigeriano, 75 milioni di euro, bonus compresi. Ora si attende l’approvazione da parte del calciatore, di cui si attende la risposta in giornata. Osimhen, di proprietà del Napoli, ha giocato l’ultima stagione in prestito con il Galatasaray .

Osimhen, 37 gol in Turchia nell’ultima stagione

Protagonista dello scudetto del Napoli nel 2022/2023, il terzo della storia del club, Victor Osimhen anche in quest’anno di prestito in Turchia ha continuato a segnare, garantendo medie elevate: il nigeriano classe 1998 ha infatti chiuso la sua esperienza al Galatasaray con 37 reti in 41 partite. 26 gol nel campionato turco, 2 in Europa League, 5 in Coppa di Turchia.