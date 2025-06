La Fiorentina non ha intenzione di riscattare Gudmundsson alle cifre pattuite con il Genoa (19 milioni). Se non lo prenderà a titolo definitivo, il club di Commisso deve comunque versarne altri 2 ai rossoblù, aggiungedosi ai 5 del prestito già dati a inizio anno. I viola hanno chiesto per prelevare l'islandese 4/5 milioni di sconto che il Genoa non vuole concedere. Parti lontane al momento. C'è l'opzione Sebastiano Esposito, che l'Inter valuta 12 milioni. Chiesto all'Empoli Faustino Anjorin ma la richiesta del club di Corsi è stata giudicata troppo alta. Ritorna Mbala Nzola, dopo che il Lens non ha esercitato il diritto di riscatto per l'attaccante

