Napoli, ipotesi Sarri in caso di addio di Conte

Adesso finalmente si potrà parlare del futuro, e il secondo posto ancora in ballo non può rappresentare una causa ostativa. Antonio Conte ha fatto quantomeno chiarezza sull’incontro con De Laurentiis, già avvenuto, circa un mese fa, ma ovviamente le parti dovranno aggiornarsi. Difficile fare previsioni, eppure l’impressione diffusa è che questa volta le strade potrebbero separarsi. Un’ipotesi avvalorata dal fatto che il presidente ha sondato la disponibilità di Maurizio Sarri a tornare sulla panchina del Napoli. Insomma, rispetto a un anno fa, quando il numero uno del club aveva fermamente espresso la volontà di continuare con Conte, le cose sono cambiate...

Il contratto di Conte in scadenza tra un anno, impossibile da rinnovare alle cifre attuali, la necessità di ridurre il monte ingaggi e l’impossibilità di dare vita a un’altra campagna acquisti faraonica sono i principali motivi che hanno indotto il presidente a valutare un futuro senza Antonio Conte. Dal canto suo, l’attuale allenatore ha comunque centrato obiettivi importanti anche quest’anno, lasciando a suo dire una base solida su cui programmare il futuro. In buona sostanza, il ciclo potrebbe considerarsi anche concluso, trovando la quadra per una separazione consensuale. Allo stesso tempo la corte dell’Atalanta a Maurizio Sarri e i dubbi espressi dal presidente sui nomi proposti in alternativa dal ds Manna, ovvero Grosso e Allegri (qualora dovessero lasciare il Milan) potrebbero indurre De Laurentiis a fare un passo indietro e a puntare ancora su Conte, anche se in questo caso bisognerà risolvere alcune questioni, a cominciare dai rapporti praticamente azzerati tra allenatore e area medica, dopo la serie infinita di infortuni di cui Conte non si è accollato la responsabilità. Insomma difficile, ma non impossibile che resti, ricordando cosa accadde un anno fa. Uno scenario da tenere in considerazione, eppure questa volta tutto lascia immaginare che il Napoli si stia avviando a un’altra rivoluzione, a cominciare proprio dalla panchina.