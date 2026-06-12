Nel VIDEO di Gianluca Di Marzio il primo affare in uscita per la Roma. Scambio di documenti tra i giallorossi e il Genoa per Tommaso Baldanzi, che resterà quindi in rossoblù. Dopo l'ultimo prestito con 8 presenze e 2 assist insieme a De Rossi, il jolly offensivo classe 2003 si trasferisce in Liguria nell'operazione da 9,5 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto (garantito). Incasso importante per i giallorossi, che devono registrare alcune cessioni entro il 30 giugno per l'accordo con la Uefa

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE DI OGGI