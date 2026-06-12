Dopo l'arrivo di Carnevali come nuovo ad della Juventus, può cambiare qualcosa per il futuro di Dusan Vlahovic? Nel video, Gianluca di Marzio ha analizzato la situazione del rinnovo di contratto dell'attaccante serbo, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026
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