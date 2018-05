Oggi va in scena una delle tappe-verità del 101° Giro d'Italia di ciclismo, con il severissimo esame finale del Monte Zoncolan, dove la corsa rosa si può vincere o perdere e dove non si potrà bluffare. La 14^ frazione, da San Vito al Tagliamento (Pordenone) allo Zoncolan (Udine), lunga 186 km, scatterà alle 11,55 dalla Provinciale 1 San Giovanni, dopo il ritrovo di partenza dei corridori in piazzale Municipio. L'arrivo è previsto in cima al 'Kaiser della Carnia' fra le 17 e le 17,30. La tappa, tutta friulana, interesserà le province di Pordenone e Udine. Fino a San Daniele del Friuli, intorno al chilometro 34, verranno percorse strade larghe e dritte. Prima di raggiungere la Carnia verranno scalati il Monte di Ragogna, con i primi 2,5 chilometri sempre oltre il 10% per arrivare fino al 16, e la più dolce salita di Avaglio. In seguito la corsa percorrerà la strada per Paularo, con alcune gallerie, dove inizierà il Passo Duron, con una salita molto breve e dura, che presenta tratti attorno al 18%. Dopo la discesa di Sutrio verrà scalata la Sella Valcalda, prima di arrivare a Ovaro, dove inizierà la salita finale. Quella verso il Monte Zoncolan è considerata la salita più dura d'Europa: 10 km al 12% di media pendenza, con punte del 22. Da segnalare tre brevi gallerie nell'ultimo chilometro. Negli ultimi 3 mila metri ci sono due tornanti intervallati da un tratto quasi piatto (l'unico). A seguire pendenze dal 12 al 18%, fino agli ultimi 500 metri all'11% di media pendenza e una massima del 16, in corrispondenza dei 250 metri dall'arrivo. Saranno in tutto cinque i Gran premi della montagna. Il primo dopo 43,3 km, sul Monte di Ragogna (3^ categoria a 484 metri d'altezza): si tratta di una salita lunga 2.750 metri, con una pendenza massima del 16%. Il secondo dopo 106 chilometri, ai 738 metri di Avaglio (3^ Categoria): è una salita lunga 4.550 metri, con una pendenza massima del 15%. Il terzo dopo i 142,5 km del Passo Duron (2^ Categoria, a 1.069 metri di quota), con una salita di 5.350 metri che presenta una pendenza massima del 18% nella parte iniziale. Il quarto ai 165,8 km di Sella Valcalda-Ravascletto, a 958 metri d'altezza (3^ Categoria), con una pendenza massima del 12%. Infine, lo Zoncolan: è una salita che parte ai 175,9 km di Ovaro, dal versante più duro, e si concluderà dopo 10,100 metri, a 1.730 di quota (1^ Categoria); presenta un dislivello di 1.203 metri, una pendenza media dell'11,9%, massima del 22. Gli ultimi 3 km hanno pendenza fra il 18 e il 16%. I traguardi volanti di giornata saranno dopo i 57,8 km di Forgaria nel Friuli e dopo i 138,1 km di Paularo. San Vito al Tagliamento è all'esordio come città di tappa del Giro, che invece si è concluso sullo Zoncolan nel 2003 (vittoria di Simoni), nel 2007 (Simoni), nel 2010 (Basso), nel 2011 (lo spagnolo Anton), nel 2014 (l'australiano Rogers). Ci si aspettano attacchi alla maglia rosa di Simon Yates: nessuno dei big potrà nascondersi sul famigerato monte, dove potrà decidersi con una settimana di anticipo il vincitore (oppure chi non sarà sul podio di Roma) del Giro 2018.