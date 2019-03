Sky e 21st Century Fox hanno concordato la vendita del team ciclistico Sky a Ineos, che diventa l'unico proprietario di Tour Racing Limited (la holding del team) dal primo maggio di quest'anno e continuerà a finanziare la squadra, onorando tutti gli impegni per corridori, personale e partner. Il lancio di Team Ineos avverrà al Tour de Yorkshire. Jim Ratcliffe (l'uomo più ricco del Regno Unito con un capitale di ben 24 miliardi di euro), proprietario di Ineos, ha dichiarato: "Il ciclismo è una grande disciplina sportiva che sta guadagnando sempre più popolarità in tutto il mondo. E' una disciplina ecologica che coinvolge il grande pubblico. Ineos è felice di assumere la responsabilità della gestione così professionale". Jeremy Darroch, ceo di Sky Group, ha aggiunto: "Siamo lieti che il futuro del team sia stato assicurato sotto una nuova proprieta'. Ciò porta a una stretta partecipazione decennale di Sky al ciclismo, che ha ha creato un successo senza precedenti e ispirato milioni di persone a pedalare regolarmente". Infine, Dave Brailsford, team principal della Sky, ha spiegato che "l'annuncio di oggi è una grande notizia per il team, per gli appassionati di ciclismo e per lo sport più ampiamente. Termina l'incertezza attorno alla squadra. In sir Jim Ratcliffe e Ineos so che abbiamo trovato il partner giusto la cui visione, passione e spirito pionieristico puo' portarci a un successo ancora maggiore". Jim Ratcliffe non è nuovo a interventi nel mondo dello sport. Dopo un tentativo di acquisto del Chelsea, sarà in prima linea come sponsor di Ben Ainslie nella America's Cup 2021 di vela.