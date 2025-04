Paris-Roubaix LIVE su Eurosport domenica 13 aprile

Dopo l'Italia e il Belgio, il grande ciclismo si sposta in Francia per la terza Classica-Monumento della stagione. Il pavè della corsa (30 tratti per oltre 55 chilometri) sarà il possibile teatro di una nuova sfida tra Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. Attenzione però a terzi incomodi come van Aert, Pedersen e il nostro Ganna. Diretta domenica 10 aprile su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su NOW dalle 10.30

PARTECIPANTI E PERCORSO