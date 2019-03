I favoriti

Mai come quest'anno la sfida per la Classicissima sembra incerta, divisa tra chi voglia attaccare sul Poggio ed i velocisti che vorranno arrivare in Via Roma a ranghi compatti. Con il dorsale n° 1 Vincenzo Nibali, che l'anno scorso vinse con un attacco in solitaria nel finale. Tra i pretendenti più accreditati ci sono il Campione del Mondo su Strada UCI, Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Michal Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016), John Degenkolb (2015), Alexander Kristoff (2014) con il compagno di squadra Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe ed il compagno di squadra Elia Viviani, Peter Sagan, il Campione Olimpico Greg Van Avermaet e Caleb Ewan solo per nominarne alcuni.