Festa nelle strade e sostegno presidenziale

Dalla capitale Quito fino a Tulcán la nazione si è fermata per seguire le gesta del ciclista della Movistar. Nella sua città natale sono stati allestiti maxi-schermi e ogni locale pubblico si è attrezzato per poter vedere in diretta le tappe del Giro d'Italia. Negli ultimi giorni anche le serrande dei negozi sono rimaste abbassate per quelle che sono state mattine (in Ecuador le lancette sono 7 ore indietro rispetto alle nostre) di passione e attesa per trascinare a migliaia di chilometri di distanza il loro nuovo eroe nazionale allo storico successo. L'apoteosi di Verona è stata accompagnata dalla voce euforica del commentatore della televisione ecuadoriana, che ha scandito gli ultimi chilometri della cronometro come fosse una finale di un mondiale di calcio. Poi è scoppiata la festa con musica, canti, balli, birre e banchetti. Magari assaporando "El conejillo de Indias", il piatto preferito di Carapaz, che la sorella Marcela ha promesso di preparare quando Richard tornerà a casa. Una "Carapazia" che non ha lasciato indifferenti neanche le più alte cariche istituzionali. Come Lenin Moreno. Presidente dell’Ecuador dal maggio 2017 con un nome che richiama l’ideologo della rivoluzione russa, e che guida una partito di sinistra chiamato “Alianza Pais”. In questi giorni come tutti i suoi connazionali ha seguito con passione la cavalcata trionfale di Carapaz fino a Verona e al termine dell'ultima tappa lo ha celebrato con un tweet con gli hashtag divenuti popolari nelle ultime 3 settimane: 'EcuadorEsCarapaz' e 'LocomotoraDelCarchi' (il soprannome di Richard in patria). Un presidente che ha agevolato anche i visti di espatrio dei parenti di Carapaz, per poterlo seguire in Italia, e che al ritorno in Ecuador gli conferirà un'alta onorificenza.