Ora che non si scherza più, che si sale sui Pirenei, è lecito aspettarsi il colpo del fuoriclasse, di uno in particolare: Vincenzo Nibali. Il Tour dello Squalo - lontanissimo dalla vetta e dai suoi standard, 31° a 16'40" dalla maillot jaune, ma è pur sempre Nibali! - potrebbe svoltare già in questa 12^ tappa, tutta occitana, che da Toulouse porterà il gruppo a Bagnères de Bigorre, 209 chilometri che potrebbero stravolgere la classifica generale. Il primo, vero banco di prova per le ambizioni del leader Julian Alaphilippe, fin qui perfetto. E un test importante anche per Fabio Aru (il migliore degli italiani, 24° a 5'57" dal francese) e per l'ex maglia gialla Giulio Ciccone, uscito dalla Top ten in seguito alla caduta nello stage di ieri, vinto da Caleb Ewan in volata. E sarà poco più di una sgambata oggi fino al 64° chilometro, quando i corridori s'imbatteranno nel primo GPM, di "riscaldamento", la Côte de Montoulieu-Saint-Bernard (4ª categoria, 1,7 km al 5,2%). Niente a che vedere con la seconda fatica di giornata, non appena superato il traguardo volante di Bagneres de Luchon (al chilometro 130): è il Col de Peyresourde, 13,2 km al 7%, Gran premio di montagna di primissima categoria. Come se non bastasse, ai -40 ecco il "mostro" di questo primo tappone pirenaico: l'Horquette d'Ancizan, 9 km al 7% con delle punte del 9.5%. Dalla cima sarà una lunghissima picchiata verso Bagnères de Bigorre, dove nel 2008 trionfò l'emiliano Riccardo Riccò, poi cacciato per doping da quella Grande Boucle.