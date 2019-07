È tutto pronto per il via dell'edizione numero 106 del Tour de France. Impossibile non partire dal grande assente, Chris Froome: il britannico, il grande favorito alla vigilia, si è arreso dopo la terribile caduta durante il Giro del Delfinato e dovrà rimandare l'assalto alla quinta Maglia Gialla. Forfait anche per Tom Dumoulin. Il Team Ineos schiererà comunque il campione in carica Geraint Thomas, il quale dovrà guardarsi le spalle dagli altri favoriti: il suo compagno Egan Bernal, Jakob Fuglsang, Richie Porte e Nairo Quintana. Al via anche Vincenzo Nibali e Fabio Aru, entrambi senza ambizioni di classifica generale.

Quando inizia il Tour?

La 'grand depart' è in programma per sabato 6 luglio con la prima tappa, 194,5 km da Bruxelles a Bruxelles, in Belgio. Il Tour si concluderà domenica 28 luglio con la classica passerella sui Campi Elisi, con la 21esima tappa di 128 km da Rambouillet a Paris Champs-Élysées. Due i giorni di riposo programmati: martedì 16 luglio e lunedì 22.

Quante squadre e corridori partecipano?

Sono 22 le squadre partecipanti al Tour 2019, ognuna composta da 8 corridori per un totale di 176 atleti.

Quali sono gli ultimi vincitori del Tour de France?

Dal 2013 al 2018 sono solo tre i vincitori del Tour de France: Geraint Thomas, Chris Froome e Vincenzo Nibali. Il gallese si è imposto lo scorso anno, battendo proprio il suo compagno di squadra, fresco vincitore al Giro. Il britannico dell'allora Team Sky aveva vinto in quattro occasioni: 2013, 2015, 2016 e 2017. L'azzurro ha interrotto un digiuno italiano che durava dal 1998 andando a vincere nel 2014. Tra i plurivincitori del Giro di Francia ricordiamo con 5 vittorie: Bernard Hinault (FRA), Jacques Anquetil (FRA), Eddy Merckx (BEL), Miguel Indurain (ESP), con 4 vittorie: Christopher Froome (GBR) e con 3 vittorie: Greg LeMond (USA), Louison Bobet (FRA), Philippe Thys (BEL). Tra gli italiani con 2 vittorie troviamo Gino Bartali, Fausto Coppi e Ottavio Bottecchia mentre Vincenzo Nibali, Marco Pantani, Felice Gimondi e Gastone Nencini hanno una vittoria a testa.

Qual è il punto più alto del Tour de France?

In questo Tour de France la vetta più alta della corsa sarà ai 2770 m di altitudine del Col du Liseran. In totale sono 30 i colli o GPM classificati di prima, seconda o fuori categoria.

Qual è la lunghezza totale del percorso e la divisione delle tappe del Tour?

Il percorso del Tour 2019 misura 3480 km, così suddivise: 7 tappe di pianura, 5 tappe mosse e 7 tappe di montagna, una tappa a cronometro individuale (tappa 13, Pau), una a crono a squadre (tappa 2, Bruxelles-Bruxelles).

Dove posso seguire il Tour de France?

Il Tour de France sarà trasmesso in diretta e in HD da Eurosport, canale 210 del pacchetto Sky. Per i clienti abbonati, possibile la visione in streaming grazie all'applicazione SkyGo su ogni portale mobile. Sul sito e sulla app di Sky Sport potrete seguire la diretta integrale delle 21 tappe, la cronaca, gli approfondimenti, i video e tutte le classifiche.