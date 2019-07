Il Tour de France 2019 prende il via sabato 6 luglio da Bruxelles come omaggio a Eddy Merckx, a cinquant’anni dalla prima vittoria alla 'Grande Boucle' del più grande corridore di tutti i tempi. Ci saranno tre tappe il cui traguardo è fissato a quota oltre duemila metri, per il centenario della maglia gialla, indossata per la prima volta come simbolo del primato, da Eugene Christophe nel 1919, anno in cui la 'Grande Boucle' torno' dopo quattro anni di sanguinosa guerra partendo il giorno dopo la firma del trattato di Versailles. Il percorso del Tour 2019 misura 3480 km, con 21 tappe così suddivise: 7 tappe di pianura, 5 tappe mosse e 7 tappe di montagna, una tappa a cronometro individuale (tappa 13, Pau), una a crono a squadre (tappa 2, Bruxelles-Bruxelles). In questo Tour de France la vetta più alta della corsa sarà ai 2770 m di altitudine del Col du Liseran. In totale sono 30 i colli o GPM classificati di prima, seconda o fuori categoria. La 'grand depart' è in programma per sabato 6 luglio con la prima tappa, 194,5 km da Bruxelles a Bruxelles, in Belgio. Il Tour si concluderà domenica 28 luglio con la classica passerella sui Campi Elisi, con la 21esima tappa di 128 km da Rambouillet a Paris Champs-Élysées. Due i giorni di riposo programmati: martedì 16 luglio e lunedì 22. Il favorito è il campione in carica Geraint Thomas, il quale dovrà guardarsi le spalle dagli altri contendenti: il suo compagno Egan Bernal, Jakob Fuglsang, Richie Porte e Nairo Quintana. Al via anche Vincenzo Nibali e Fabio Aru, entrambi senza ambizioni di classifica generale. Occhi puntati anche sui vari Sagan, Kristoff, Matthews, Alaphilippe e Viviani, principali cacciatori di tappe.

Tour 2019, le 21 tappe

1a tappa: Bruxelles – Bruxelles (192 km)

2a tappa: Bruxelles – Bruxelles (Cronosquadre, 27 km)

3a tappa: Binche – Épernay (214 km)

4a tappa: Reims – Nancy (215 km)

5a tappa: Saint-Dié-des-Vosges – Colmar (169 km)

6a tappa: Mulhouse – La Planche des Belles Filles (157 km)

7a tappa: Belfort – Chalon-sur-Saône (230 km)

8a tappa: Mâcon – Saint-Étienne (199 km)

9a tappa: Saint-Étienne – Brioude (170 km)

10a tappa: Saint-Flour – Albi (218 km)

Giorno di riposo

11a tappa: Albi – Toulouse (167 km)

12a tappa: Toulouse – Bagnéres-de-Bigorre (202 km)

13a tappa: Pau – Pau (Cronometro, 27 km)

14a tappa: Tarbes – Tourmalet (117 km)

15a tappa: Limoux – Foix Prat d’Albis (185 km)

Giorno di riposo

16a tappa: Nîmes – Nîmes (177 km)

17a tappa: Pont du Gard – Gap (206 km)

18a tappa: Embrun – Valloire (207 km)

19a tappa: Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes (123 km)

20a tappa: Albertville – Val Thorens (131 km)

21a tappa: Rambouillet – Paris (127 km)