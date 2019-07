Il Tour de France non è solo l’inseguimento della maglia gialla Julian Alaphilippe, d’altronde non va trascurato il lavoro oscuro degli operatori della Grande Boucle. Ne sanno qualcosa i due uomini della Amaury Sport Organisation (ASO), ente organizzatore dell'evento e di tante corse ciclistiche in Francia, immortalati e intervistati da NOS Sport durante la loro opera di ripristino delle strade.

Come riporta la tv olandese, infatti, i due operatori percorrono ogni giorno in furgone l’intera tappa in programma con un unico obiettivo: individuare disegni osceni sulle strade e camuffarli, missione obbligatoria per evitare che siano visibili in televisione durante le riprese. Un compito ingrato ma svolto con abnegazione: ecco quindi che, tra vernice bianca e rullo alla mano, le oscenità vengono modificate in gufi e farfalle o addirittura in una bicicletta con un po' di fantasia. Disegni rigorosi per rendere più che presentabile il Tour de France e la diretta televisiva di ogni tappa.