La tappa regina del Tour de France: non si può definire altrimenti la 18^ frazione, 208 km da Embrun a Valloire, fondamentale in ottica maglia gialla. Bastano tre nomi per far venire i brividi: Col de Vars, Col d’Izoard e il mitico Col du Galibier, tutti in rapida successione prima della picchiata a Valloire. Si tratta di tre ascese sopra i 2mila metri, di cui due Hors Categorie. Il gruppo si scalderà con il Vars, quasi 10 km con pendenza media del 7,5%, per poi affrontare l'Izoard, 14,1 km al 7,3%. Dopo 160 km, ecco il gigante delle Alpi, il Galibier, terra di conquista per gente del calibro di Bartali, Coppi, Merckx e Pantani, chiamato probabilmente a decidere gran parte delle sorti di questo Tour 2019. I corridori affrontano 23 km con pendenza media del 5,1% per salire fino ai 2.642 metri della cima e poi lanciarsi a tutta velocità per gli ultimi 19 km di discesa, tra l'altro molto tecnica specialmente nella prima parte. Se rivoluzione in classifica generale deve essere, sarà qui sul Galibier. Julian Alaphilippe, dopo crono e Pirenei, vuole stupire ancora: le sue ambizioni di tenere la maglia gialla fino a Parigi passano da qui.