Vincenzo Nibali è tornato. La vittoria mancava da troppo tempo allo Squalo, criticato e additato troppo prematuramente in questo Tour de France per una forma non certo ottimale dopo le fatiche del Giro, chiuso secondo. Lo Squalo, che non alzava le braccia al cielo dalla Sanremo 2018, ha conquistato la 20^ tappa, con arrivo a Val Thorens, ridotta ad appena 59 km a causa di una frana che ha costretto gli organizzatori a dimezzare il percorso previsto: per lui 6° successo alla 'grande boucle', arrivato sulle amate Alpi. Il messinese, ormai fuori classifica, si è gettato ancora una volta nella fuga iniziale, riuscendo questa volta a completarla con una strenua ed eroica resistenza, con il gruppo maglia gialla impegnato in un forcing per la generale. A proposito di maglia gialla: a Parigi la porterà Egan Bernal, primo sudamericano a conquistare il Tour de France, il secondo più giovane di sempre ad appena 22 anni. Domenica, sui Campi Elisi, la meritata passerella. Sul podio con il colombiano del Team Ineos anche il compagno di squadra Thomas (in un passaggio di consegne) e l'olandese Kruijswijk. Crolla Alaphilippe, che scivola in quinta piazza e conferma la maledizione dei francesi al Tour.

Nibali: "Vittoria sofferta dopo tante critiche"

"E' stata una vittoria molto sofferta, è stato difficile correre questo Tour dopo le fatiche del Giro. Ho ricevuto tante critiche, mi dicevano di tornare a casa, ma poi è andata sempre meglio. Ho voluto riprovare anche oggi, è stata una salita interminabile. Sembrava una cronoscalata, gli ultimi 500 metri non finivano più. Il pubblico è stato eccezionale per tutta la corsa, non è stato semplice dopo l'anno scorso tornare qui. Era tanto tempo che non vincevo, ero sempre piazzato, ma arrivare primo mi mancava tanto".